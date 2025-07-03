كشفت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل لا يواجهن مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الكبد القاتل، وفقاً لأحدث الأبحاث.

وكانت الدراسات السابقة تشير إلى وجود علاقة محتملة بين حبوب منع الحمل المركبة، التي تحتوي على هرمون الإستروجين، وتطور الأورام في الكبد، حيث يُعتقد أن الإستروجين يمكن أن يحفز نمو بعض الخلايا السرطانية.

لكن دراسة جديدة، وُصفت بأنها الأكثر شمولاً حتى الآن، شملت أكثر من 1.5 مليون امرأة بريطانية، خلصت إلى أن هناك ارتباطاً ضعيفاً أو معدوماً بين استخدام حبوب منع الحمل وسرطان الكبد.

وأكد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في مجلة The Lancet Oncology، عدم وجود علاقة عامة بين الاثنين.

ويُعد سرطان الكبد حالياً ثامن أكثر أسباب الوفاة بالسرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، حيث يودي بحياة 5800 شخص سنوياً، مقارنة بـ2200 في أواخر التسعينيات، مما يجعله السرطان الأسرع ارتفاعاً في معدلات الوفيات في البلاد.

وتشير توقعات مؤسسة Cancer Research UK إلى أن سرطان الكبد قد يصبح سادس أكثر أسباب الوفاة بالسرطان بحلول عام 2040، كما ارتفعت معدلات الإصابة به بنسبة 86% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً منذ التسعينيات.

في هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات من 23 دراسة سابقة إضافة إلى دراسة البنك الحيوي البريطاني التي شملت أكثر من مليون امرأة، وقارنوا بين النساء اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل وأولئك اللواتي لم يستخدمنها، وسجلوا 5400 حالة إصابة بسرطان الكبد عبر جميع الدراسات.

وأشار الباحثون إلى وجود دليل ضعيف يشير إلى زيادة طفيفة في مخاطر الإصابة بسرطان الكبد (6% لكل 5 سنوات من الاستخدام) لدى النساء اللواتي استخدمن الحبوب لفترات طويلة، لكن هذا الارتباط يُرجح أن يكون ناتجاً عن عوامل غير محسوبة مثل الإصابة بالتهاب الكبد B أو C، وهو عامل خطر رئيسي لسرطان الكبد.

وتشير الإحصاءات إلى أن ربع حالات سرطان الكبد في المملكة المتحدة مرتبط بالسمنة، وخُمسها بالتدخين، وواحدة من كل 14 حالة مرتبطة بالإفراط في شرب الكحول.

ووفقاً لأحدث بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، تم صرف نحو 3 ملايين وصفة طبية للحبوب المركبة و4 ملايين للحبوب التي تحتوي على البروجستيرون فقط، وتستخدم ربع النساء بين 15 و49 عاماً إحدى هذه الحبوب.

وتعمل حبوب منع الحمل عن طريق منع المبايض من إطلاق البويضات شهرياً، وزيادة سماكة المخاط العنقي، وتقليل بطانة الرحم لمنع وصول الحيوانات المنوية أو انغراس البويضة، وتُعتبر فعالة بنسبة تزيد على 99% عند استخدامها بشكل صحيح، لكن الخطأ في الاستخدام، مثل نسيان تناول حبوب أو الإصابة بالغثيان والإسهال، قد يؤدي إلى الحمل بنسبة 9%.

وتشمل الآثار الجانبية المعروفة للحبوب الغثيان، ألم الثدي، تقلبات المزاج، والصداع، فيما يزعم البعض أنها تسبب زيادة في الوزن بسبب احتباس السوائل أو زيادة الشهية، لكن هيئة الخدمات الصحية البريطانية تؤكد عدم وجود دليل على ذلك.