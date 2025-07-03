كشفت دراسة طبية حديثة، من جامعة «تشونغ شان» التايوانية، عن علاقة وثيقة بين برودة الأطراف وزيادة احتمالات الإصابة بدوالي الأوردة. وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من برودة مستمرة في اليدين والقدمين معرضون بنسبة 50% أكثر للإصابة بالدوالي، وترتفع النسبة إلى 90% لدى من يعانون من برودة شديدة. كما يزداد الخطر بنسبة تفوق 600% عند اجتماع البرودة مع الشعور بثقل في الساقين. وأوصى الباحثون بضرورة الانتباه لهذه الأعراض المبكرة ومراجعة الطبيب عند استمرارها، خاصة للنساء وكبار السن والذين يعملون لساعات طويلة واقفين. وتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أعراض بسيطة قد تبدو غير مقلقة، لكنها تحمل إشارات مبكرة لمشكلات صحية مزمنة في الجهاز الوريدي.