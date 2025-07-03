شهدت خطط سفر أكثر من 30,000 راكب اضطرابات كبيرة بعد أن ألغت شركة الطيران الإيرلندية منخفض التكلفة «رايان إير» رحلاتها يومي الخميس والجمعة، مما أثر على المسافرين المتوجهين إلى وجهات صيفية عبر العالم.

وأعلنت الشركة الإيرلندية، أن الإلغاءات تشمل رحلات من وإلى فرنسا، إضافة إلى الرحلات التي تعبر المجال الجوي الفرنسي متجهة إلى دول مثل المملكة المتحدة، اليونان، إسبانيا، وإيرلندا.

ومن المتوقع أن يكون آلاف الركاب البريطانيين من بين المتضررين، حيث أُلغيت 15 رحلة من وإلى مطار لندن ستانستد وحده، كما طالت الإلغاءات رحلات في مطارات أخرى في المملكة المتحدة، مثل مانشستر وإدنبرة.

وكرر الرئيس التنفيذي لـ «رايان إير»، مايكل أوليري، مطالبه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح خدمات التحكم في الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي، خصوصا مع تزامن هذه الاضطرابات مع بداية موسم العطلات الصيفية.

وقال أوليري: مرة أخرى، تُحتجز العائلات الأوروبية رهينة إضرابات مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين. من غير المقبول أن تُلغى أو تتأخر الرحلات العابرة للمجال الجوي الفرنسي بسبب هذه الإضرابات المتكررة، وهو أمر غير عادل للركاب الأوروبيين.

وتدعو «رايان إير» منذ سنوات إلى إصلاح شامل لخدمات التحكم في الحركة الجوية في أوروبا، مطالبة بضمان توفير طواقم كاملة للرحلات الصباحية وحماية الرحلات العابرة خلال الإضرابات الوطنية.

وأشار أوليري، إلى أن هذين الإصلاحين يمكن أن يقللا بنسبة 90% من التأخيرات والإلغاءات الناتجة عن مشكلات التحكم الجوي.

كما تأثرت الشركة بالصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث ألغت أكثر من 800 رحلة الشهر الماضي بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران والهجمات المستمرة في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، توقفت الرحلات في مطار دبي بدولة الإمارات، مع تحذيرات من تأخيرات وإلغاءات إضافية.

ورغم ذلك، نفذت «رايان إير» أكثر من 109,000 رحلة في يونيو، مشيرة إلى أن أقل من 1% من رحلاتها تأثرت، ونقلت الشركة 19.9 مليون راكب خلال الشهر، بزيادة 3% عن يونيو من العام الماضي.