لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، بينهم أربعة في إسبانيا واثنان في فرنسا واثنان في إيطاليا، مع استمرار موجة حر مبكرة تجتاح معظم أنحاء أوروبا، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات صحية، واندلاع حرائق غابات.

وشهدت منطقة قطالونيا في إسبانيا اندلاع حريق غابات أودى بحياة شخصين، فيما سُجّلت حالتا وفاة أخريان مرتبطتان بالحرارة في إكستريمادورا وقرطبة. أما في فرنسا، فقد أعلنت وزارة الطاقة مصرع شخصين ونقل 300 آخرين إلى المستشفيات بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة المرتفعة.

ورفعت السلطات الإيطالية حالة التأهب إلى أقصاها في 18 مدينة، في حين أشارت التوقعات الجوية إلى اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في ألمانيا، لتسجل أعلى معدل لها هذا العام. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن رجلين توفيا على شواطئ جزيرة سردينيا نتيجة الإجهاد الحراري.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحذيرات من عواصف عاتية نتيجة اضطراب الأحوال الجوية. وأدت هذه العواصف إلى انهيارات طينية في جبال الألب الفرنسية، تسببت في تعطيل حركة القطارات بين باريس وميلانو.

ويُرجع خبراء المناخ هذه الظواهر إلى تأثيرات التغير المناخي الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة من حرق الوقود الأحفوري، وإزالة الغابات، والممارسات الصناعية، مشيرين إلى أن العام الماضي كان الأشد حرارة في تاريخ الأرض.