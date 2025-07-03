سرطان الرئةيكلّف بريطانيا1.7 مليار سنوياًكشفت دراسة بريطانية حديثة، أن الأمراض السرطانية تسبّبت بخسائر اقتصادية تفوق 14 مليار دولار سنويًا، نتيجة فقدان مئات الآلاف من سنوات العمل. وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فقد خسر الاقتصاد البريطاني أكثر من 350 ألف سنة إنتاجية بسبب الوفاة أو التقاعد المبكر. وتصدر سرطان الرئة قائمة أكثر السرطانات كلفة بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني، يليه سرطان الأمعاء وسرطان الثدي. ولفت التقرير إلى أن فئة من تقل أعمارهم عن 50 عامًا شكّلت 119 ألف سنة عمل ضائعة، ما يمثل عبئًا تنمويًا متزايدًا. وتتوقع المؤسسة، أن يزداد هذا العبء بنسبة 25% بحلول عام 2040، في حال استمرار أنماط الحياة غير الصحية. وردًا على هذه التحديات، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة وطنية لعشر سنوات تشمل الفحص المبكر، وزيادة أجهزة العلاج، وتشديد قوانين التدخين والوجبات السريعة.