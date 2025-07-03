أطلقت دراسة طبية منشورة في مجلة (Annals of Internal Medicine)، تحذيراً من خطورة المعلومات الصحية التي تقدمها روبوتات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها قد تولّد إجابات خاطئة وخطيرة، رغم أنها تبدو علمية. ومن بين المعلومات المضللة التي تم رصدها، الادعاء بأن اللقاحات تسبب التوحد أو أن فيروس نقص المناعة ناتج عن التطعيم، وهي مزاعم كاذبة علمياً. وأوضحت الدراسة أن هذه الأدوات تعتمد على قواعد بيانات قديمة أو غير دقيقة، ما يعرض المرضى لمعلومات مضللة قد تضر بصحتهم. وناشدت الجهات الصحية المستخدمين بعدم الاكتفاء بإجابات الذكاء الاصطناعي في المسائل الطبية، وضرورة مراجعة الأطباء والمصادر العلمية الموثوقة قبل اتخاذ أي قرارات علاجية.