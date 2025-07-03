لقي 5 ركاب مصرعهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في مطار العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي فيليكس كولايجيي إن طائرة هليكوبتر عسكرية أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم «أوصوم»، تحطمت في مطار العاصمة مقديشو أمس، ما أدى إلى مقتل خمسة ركاب.

وأضاف كولايجيي أن ثلاثة فقط من أصل ثمانية أفراد كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر نجوا من الحادث، لكنهم أصيبوا بجروح بالغة وحروق.

وأوضح أن تأثير الحادث تسبب في انفجار ذخائر على متن الطائرة، ما أدى إلى تدمير مبانٍ قريبة وإصابة ثلاثة مدنيين.