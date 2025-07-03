بعد أن قضت امرأة تركية فترة طويلة من التعب والشعور بالإرهاق، توجهت إلى مشفى خاص لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث خضعت لمجموعة من الصور والتحاليل.

وتبعاً لوكالة «إخلاص»، فإن الفريق الطبي لاحظ احمراراً وتورماً في بطن ووجه المريضة، فأحالها إلى قسم الأمراض الجلدية. وفي فحص مفصّل أجراه طبيب الأمراض الجلدية تم اكتشاف قراد متصل بمحيط سرة المرأة.

وبعد أن قام الطبيب بإزالة القراد بنجاح، وُضعت المريضة تحت المراقبة، ولحسن الحظ تبين أن القراد لم ينقل أي عدوى خطيرة للمريضة التي كان من الممكن أن تفقد حياتها فيما لو أصيبت بالحمى.