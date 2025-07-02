تعطل اكس
تعطل اكس
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تعرض موقع «X»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»، لانقطاع في الخدمة، حيث أبلغ آلاف المستخدمين في السعودية، عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق أو الموقع، فيما لم تصدر شركة «X» أي بيان حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

يذكر أن المنصة تعطل في شهر مارس الماضي وسجلت وقتها أكثر من 21 ألف حالة إبلاغ عن مشاكل في استخدام المنصة في الولايات المتحدة، وأكثر من 10.800 حالة في المملكة المتحدة، وفقًا لموقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات التعطّل من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

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