أصدرت هيئة محلفين في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حكمًا يلزم شركة قوقل بدفع تعويضات تزيد على 314.6 مليون دولار لمستخدمي هواتف أندرويد في الولاية، وفقًا لـ«رويترز».

وقضت هيئة المحلفين بأن شركة قوقل، التابعة لمجموعة ألفابيت، مسؤولة عن جمع وإرسال بيانات الهواتف الذكية دون إذن المستخدمين أثناء توقف الأجهزة، مما تسبب فيما وصفته الدعوى بـ«أعباء إلزامية ولا مفر منها تحملها مستخدمو أندرويد لصالح جوجل».

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم قوقل، إن الشركة ستستأنف الحكم، معتبرًا أن القرار يسيء فهم الخدمات الحيوية لأمان وأداء وموثوقية أجهزة أندرويد.

من جانبه، أكد جلين سامرز، محامي المدعين، أن الحكم يؤكد بقوة صحة القضية ويعكس خطورة سوء سلوك قوقل.

ورفع المدعون دعوى جماعية في محكمة ولاية كاليفورنيا عام 2019 نيابة عن حوالى 14 مليون مستخدم في الولاية، مدعين أن قوقل جمعت بيانات من هواتف أندرويد المتوقفة لأغراض تجارية مثل الإعلانات المستهدفة، مما أدى إلى استهلاك بيانات الهاتف الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم.

وأكدت قوقل أمام المحكمة أن نقل البيانات لم يتسبب في ضرر لمستخدمي أندرويد، وأن المستخدمين وافقوا على ذلك من خلال شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة.

في سياق متصل، رفعت مجموعة أخرى دعوى مماثلة في محكمة فدرالية في سان خوسيه نيابة عن مستخدمي أندرويد في الولايات الـ49 الأخرى، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هذه القضية في أبريل 2026.