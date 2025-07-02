شهدت أوروبا موجة حر غير مسبوقة هذا الأسبوع، حيث فرضت إيطاليا قيودًا على العمل في الهواء الطلق، وأغلقت فرنسا المدارس، بينما كافحت تركيا حرائق الغابات.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الموجة الحارة استثنائية بسبب حدوثها في وقت مبكر من العام.

وسجلت إسبانيا أعلى درجات الحرارة لشهر يونيو في تاريخها، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدن عدة أمس الثلاثاء، كما وصلت الحرارة إلى 40 درجة في مدينة ترينتو الإيطالية، بينما شهدت مدن شمال أوروبا مثل لندن ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ووفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، تُعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعًا في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين.

وقالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن ما يميز هذه الموجة هو توقيتها المبكر، حيث تُعتبر هذه الظروف الحارة شائعة في وقت لاحق من الصيف.

وأصدرت بعض الدول تحذيرات صحية، وأرجعت نقابات عمالية وفاة عامل بناء قرب مدينة بولونيا الإيطالية يوم الإثنين، إلى الحرارة الشديدة.

وفي إيطاليا، تم حظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة الحارة في بعض المناطق، مع إصدار تحذيرات حمراء من الحرارة لـ17 مدينة، بما في ذلك ميلانو وروما.

كما شهدت مدينتا فلورنسا وبيرغامو الإيطاليتان انقطاعات في الكهرباء بسبب الاستهلاك العالي للمكيفات، وفي صقلية، توفيت امرأة تعاني من مشكلات قلبية أثناء سيرها في مدينة باغيريا. وفي برشلونة الإسبانية، يحقق المسؤولون في احتمال ارتباط وفاة عامل نظافة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالحرارة.

وأنشأ الصليب الأحمر في مالقا بجنوب إسبانيا ملجأً مناخيًا مكيفًا للأهالي. وفي تركيا، أدت حرائق الغابات إلى إجلاء مؤقت لحوالى 50,000 شخص يوم الإثنين في مناطق حول إزمير ومانيسا وهاتاي.

وفي فرنسا، أُغلقت حوالى 1,900 مدرسة يوم الثلاثاء، مقارنة بـ200 مدرسة يوم الإثنين، مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 40-41 درجة مئوية في بعض المناطق، وسجل البحر المتوسط قبالة إسبانيا درجة حرارة قياسية بلغت 30 درجة مئوية، أي ست درجات فوق المتوسط الموسمي، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

وأرجع العلماء تغير المناخ إلى انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، إضافة إلى إزالة الغابات والممارسات الصناعية، وكان العام الماضي الأكثر حرارة على مستوى العالم. في لندن، حيث بلغت الحرارة 32 درجة مئوية.

وتسببت الحرارة في تعطيل خط السكك الحديدية بين باريس وميلانو بسبب انهيار طيني في جبال الألب الفرنسية، مع توقعات باستمرار التعطيل حتى منتصف يوليو.

وفي فرنسا، يواجه المزارعون، وهي أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، مخاطر حرائق الحقول مع بدء موسم الحصاد، إذ يعمل الكثيرون ليلًا لتجنب ذروة الحرارة بعد الظهر.