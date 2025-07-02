في محاولة لتوفير ثمن تذكرة طيران قرر رجل صيني خوض مغامرة جنونية، إذ قطع مئات الكيلومترات على مدار أيام، عبر سرقة 8 سيارات واحدة تلو الأخرى.

وفي تفاصيل القصة التي روتها صحيفة «ساوث تشاينا» ألغى تشن الذي كان في زيارة إلى مدينة تشانغشا تذكرة طيران عودته إلى مسقط رأسه بقيمة 200 دولار، واستغل ضعف تأمين بعض معارض السيارات ومراكز الصيانة، فاقتحمها ليلاً واستولى على المفاتيح من الأدراج وقاد كل سيارة حتى نفاد الوقود متنقلاً بين المدن بسيارات مسروقة.

قطع تشن مئات الكيلومترات بهذه الطريقة حتى تم تعقبه عبر كاميرات المراقبة وسجلات السيارات المسروقة، وأُلقي القبض عليه في مقاطعة قريبة من وجهته.

السلطات وجهت إلى تشن عدة تهم بينها السرقة واقتحام ممتلكات خاصة، أما منصات التواصل فاشتعلت بالتعليقات الساخرة، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ضعف الأمن في معارض السيارات.