اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقود حملة مقاطعة ضد «واتساب»، التطبيق بالتجسس.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: «لقد حذفت تطبيق «واتساب» من حياتي».

وأصر مادورو على مقاطعة تطبيق «واتساب» متهماً المنصة الشهيرة بـ«التجسس»، في حين أكد أن حكومته تعمل على تطوير نظام مراسلة بديل.

وصرح الرئيس خلال برنامجه الأسبوعي: «حذفت «واتساب» من حياتي.. وداعاً «واتساب».. ارحل يا «واتساب».. أنا لا أحبك يا «واتساب».. ارحل لأنك نظام تجسس».

وأضاف الرئيس: إنهم يتجسسون عليك ويعرفون كل شيء عن حياتك عبر «واتساب»، بعد أن اتهم في وقت سابق المنصة المستخدمة على نطاق واسع في فنزويلا، بالوقوف وراء «حرب نفسية» لزعزعة استقرار حكومته.

وعلى الرغم من دعوات مادورو للتوقف عن استخدامه، فإن تطبيق «واتساب» ليس محظوراً أو مغلقاً في فنزويلا.