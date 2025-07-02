أطلق عامل النار على زوجته وشقيقتها في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا بصعيد مصر، (الإثنين)، ليرديهما قتيلتين في الشارع، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً من أهالي قرية الدلالية، بسماع الأهالي دوي إطلاق نار.

انتقلت سيارة الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل «س. م» 30 عاماً، وشقيقتها «أ» 28 عاماً، إثر إصابتهما بأعيرة نارية.

كما تبين أن المتهم بقتلهما «م. ر» 35 عاماً، زوج المجني عليها الأولى، لوجود خلافات متكررة بينهما، ورفضها العودة للمنزل وتضامن شقيقتها معها.

جرى ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.