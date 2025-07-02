لقي طفل بريطاني يدعى سيباستيان حتفه أثناء محاولته تنفيذ «تحدي فقدان الوعي» المنتشر على منصة «تيك توك»، في حادثة أثارت مخاوف جديدة من مخاطر المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.

وأعلنت شرطة غرب يوركشاير أنها تلقت بلاغاً مساء الجمعة، يفيد بوجود طفل (12 عاماً) في حالة حرجة داخل منزل في مدينة كاسلفورد. وتم نقل الطفل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً.

ولا تزال التحقيقات جارية، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

ويعرف التحدي أيضاً باسم «تحدي انقطاع النفس»، ويتضمن حبس النفس عمداً حتى فقدان الوعي. وقد يؤدي هذا السلوك إلى تلف دماغي أو وفاة، نتيجة نقص الأوكسجين.

ويعد هذا الحادث المفجع تذكيراً مؤلماً بالمخاطر التي تشكلها التحديات الخطيرة المنتشرة عبر الإنترنت، ويدعو أولياء الأمور والأوصياء إلى البقاء يقظين بشأن المحتوى الذي يتفاعل معه الشباب على وسائل التواصل.

وقالت عائلة الطفل سيباستيان إنه كان موهوباً ومحباً للفنون، وأكدت أن «لحظة واحدة على الإنترنت كانت كفيلة بتغيير كل شيء». ودعت العائلة إلى مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال على المنصات الرقمية.

بحسب صحيفة «الإندبندنت»، سُجلت أكثر من 20 حالة وفاة لأطفال بسبب التحدي ذاته خلال 18 شهراً.

كما رفعت أربع عائلات أمريكية دعاوى قضائية ضد «تيك توك»، متهمة المنصة بالترويج لمحتوى خطير للأطفال عبر التوصيات.