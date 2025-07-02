أفادت دراسة حديثة أن التوقيت المناسب لشرب الشاي الأخضر يُحدث فرقاً جوهرياً في فعاليته الصحية، خصوصاً في دعم المناعة ومكافحة الالتهابات. وأكد التقرير أن شربه قبل الوجبات بساعتين أو بعدها بساعتين هو الأفضل، لأن هذا التوقيت يضمن امتصاصاً أعلى لمركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة دون التداخل مع امتصاص الحديد. كما يُنصح بتجنّب تناوله مباشرة بعد الطعام أو قبيل النوم، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم أو المعدة بسبب محتواه من الكافيين. ويوصى بتحديد الجرعة اليومية من 3 إلى 4 أكواب لتحقيق الفائدة القصوى دون أضرار. ويُعد الشاي الأخضر عنصراً داعماً في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، عند تناوله بوعي وانتظام وفي الوقت المناسب.