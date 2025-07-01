أعلنت شرطة سانجاريدي في الهند ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع شركة «سيجاتشي إندستريز» للصناعات الكيماوية في منطقة سانجاريدي بولاية تيلانجانا جنوب الهند إلى 42 قتيلاً.

وانتشلت السلطات الهندية اليوم المزيد من الجثث خلال عمليات البحث والإنقاذ المستمرة وسط أنقاض المصنع المدمر، وأفادت الشرطة بأن الانفجار، الذي وقع في مفاعل كيميائي داخل المنشأة، أدى إلى حريق ضخم حول المصنع إلى ركام، مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

وقال قائد شرطة سانجاريدي باريتوش بانكاج، تم انتشال 42 جثة حتى الآن، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض عن ناجين أو ضحايا آخرين.

وأضاف، تسبب الانفجار في إصابة 36 شخصًا بعضهم في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن 65 موظفًا كانوا داخل المصنع وقت وقوع الحادث، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث.

وأعلنت شركة «سيجاتشي إندستريز»، التي تقدم خدمات في صناعات الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل، أن الجزء الأكبر من المصنع دُمر، وأن العمليات فيه ستظل معلقة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وقد سجلت الشرطة قضية ضد إدارة الشركة بناءً على شكوى مقدمة من نجل أحد الضحايا، وفتحت تحقيقًا لتحديد أسباب الانفجار، وسط تقارير تشير إلى أن عدم الالتزام بمعايير السلامة قد يكون عاملاً رئيسيًا.

وزار رئيس وزراء ولاية تيلانجانا، ريفانث ريدي، موقع الحادث ومستشفى في باتانشيرو لتفقد حالة المصابين، معلنًا تقديم تعويضات مالية بقيمة 200 ألف روبية (نحو 2332 دولارًا) لذوي القتلى و50 ألف روبية (نحو 560 دولارًا) لكل مصاب، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتُعد الحوادث الصناعية في الهند أمرًا شائعًا بسبب ضعف الالتزام بمعايير السلامة والبناء، إلى جانب أن معايير السلامة في المصانع الهندية غالبًا ما تكون غير كافية، مما يؤدي إلى مثل هذه الكوارث، وفي مايو الماضي، شهدت حيدر أباد حريقًا في مبنى تجاري أودى بحياة 17 شخصًا، وفي أبريل 2024، قتل 24 شخصًا في حريق بمتنزه ترفيهي في ولاية غوجارات، وفي عام 2022، أدى انفجار في مصنع كيماويات بولاية جوجارات إلى مقتل 6 أشخاص، مما يعكس تحديات السلامة المستمرة في القطاع الصناعي الهندي.