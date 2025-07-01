تسلمت سفارة العراق لدى تركيا (الإثنين)، ستة ألواح طينية أثرية تعود إلى حضارة وادي الرافدين.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه جرى تسليم الألواح خلال مراسم رسمية أقيمت في متحف الجمهورية بالعاصمة التركية أنقرة، مشيرة إلى أن هذه الألواح تمثل جزءاً أصيلاً من الإرث الحضاري العريق لبلاد الرافدين، وتعد شاهداً على الدور الريادي للعراق في ابتكار الكتابة وتأسيس أنظمة الحكم والتنظيم الإداري منذ فجر الحضارات.

وأعرب سفير العراق لدى تركيا ماجد اللجماوي عن تقديره للحكومة التركية على هذه المبادرة الثقافية القيمة، التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا، وتعكس حرص البلدين الصديقين على حماية الإرث الثقافي المشترك.

من جانبه، قال وكيل وزير الثقافة والسياحة التركي جوكهان يازجي، إن تسليم هذه القطع الأثرية يأتي ثمرة لتعاون وثيق بين البلدين ويجسد التزام تركيا بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية، ودعمها المستمر لجهود العراق في استعادة تراثه المنهوب.