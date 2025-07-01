لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار يونجزتاون وارن الإقليمي في ولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان، أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 441، سقطت بالقرب من المطار، فيما لا تزال فرق الطوارئ موجودة في موقع الحادث لمتابعة عمليات التحقيق والإنقاذ.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة ميناء ويسترن ريزيرف أنتوني تريفينا، في مؤتمر صحفي، عدم وجود ناجين، مشيراً إلى أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ترومبول، دون الكشف عن هوياتهم في هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح رئيس إدارة الإطفاء في بلدة هاولاند ريموند بيس، أن الوصول إلى موقع التحطم كان صعباً، مشدداً على أن الحادث كان مأساوياً، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأمور كان يمكن أن تسوء أكثر نظراً لوجود ثلاثة منازل قريبة من مكان سقوط الطائرة.