لقي 11 عاملاً حتفهم، إثر انهيار جزئي في منجم للذهب شرقي السودان.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، المسؤولة عن المشروع، في بيان (الإثنين)، أن الانهيار وقع في منجم «كرش الفيل» خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة الحويد الصحراوية بولاية نهر النيل شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن سبعة عمال آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الشركة إلى أنها أوقفت أعمال التنقيب في الموقع، وجددت تحذيراتها للمنقبين التقليديين بعدم العمل في الموقع.

يذكر أن السودان يعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة.

وشهد السودان حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها انهيار في سنة 2023 أدى إلى مقتل 14 عاملاً، وآخر في 2021 أسفر عن مقتل 38 شخصاً.