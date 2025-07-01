طرحت الصين روبوتاً ذكياً يعمل على مدار الساعة لإزالة الأعشاب الضارة بالليزر، بعد استكمال تجارب التحقق من صحة الخوارزمية في حقول الاختبار، وسط توقعات بأن يحل محل مبيدات الأعشاب الكيميائية.

وتتميز النسخة المتطورة من الروبوت «اتش جي ليزرويدر» بما يصل إلى 32 رأسا ليزرياً، بالشكل الذي يمكنها من تدمير نحو 320 ألف عشبة ضارة في الساعة، ما يجعلها أكثر كفاءة بأربع إلى ثماني مرات من الطرق التقليدية التي تجمع بين العمل اليدوي ومبيدات الأعشاب.

وتهدف هذه التكنولوجيا، إلى الحفاظ على معدل إزالة الأعشاب الضارة بنسبة تزيد عن 95%، فضلا عن القضاء على بقايا مبيدات الأعشاب الكيميائية الملوثة للتربة والمياه، ما يقلل من مصادر التلوث الزراعي.

وتم عرض الروبوت خلال حدث استضافته شركة «هواقونغ» لصناعة التكنولوجيا الصينية المحدودة، التي تعد أحد مطوري الروبوت، في مدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي» الصينية.

وأوضح قائد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في معهد أبحاث الشركة شيونغ بيان، أن الروبوت مزود بنماذج بيانات تغطي الآلاف من أصناف المحاصيل والأعشاب الضارة ونظام رؤية يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه ضبط شدة الليزر ديناميكياً للقضاء على الأعشاب الضارة مع تجنب الإضرار بالمحاصيل.

وتستغرق عملية التعرف والاستهداف أقل من خمسة ميللي ثانية من التقاط الصور إلى القضاء على الأعشاب الضارة.