كشف تقرير أممي حديث، أن عدد متعاطي المخدرات في العالم بلغ 316 مليون شخص عام 2023م، بزيادة 28% خلال عقد واحد. التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات، أوضح أن الكوكايين شهد أكبر ارتفاع، بإنتاج قياسي بلغ 3708 أطنان، وسط توسع انتشاره بين الطبقات الثرية. كولومبيا لا تزال المصدر الأول، بينما تصاعدت مصادرات أوروبا على نحو غير مسبوق. التقرير سجّل أيضًا مستويات مقلقة من منشطات الأمفيتامين، والفنتانيل الذي يشكّل خطرًا عالميًا. وفي سياق مشابه، ضبطت السلطات السورية كميات ضخمة من الكبتاغون في مواقع عسكرية. التقرير اختتم بتحذير من “حلقة مفرغة” تربط ارتفاع الطلب بتوسع الإنتاج، وسط ضعف الرقابة الدولية.