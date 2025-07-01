في أحدث استعراض لتطورات الذكاء الاصطناعي، ظهر روبوت يُعدّ القهوة ويتحدث أربع لغات، ليصبح الأغلى في العالم بسعر يتجاوز 3 ملايين دولار. يُدعى “Ameca”، وهو من إنتاج شركة Engineered Arts البريطانية، ويتميّز بتعابير وجه واقعية، وقدرات حوارية متقدمة تُحاكي البشر. بخلاف الروبوتات الصناعية، صُمم Ameca للتفاعل الإنساني في مجالات الاستقبال والتواصل، وخدمة العملاء، ما يجعله خطوة كبرى نحو تكنولوجيا تخدم الحياة اليومية. يتيح الذكاء الاصطناعي في الروبوت القدرة على فهم السياق، الرد على الأسئلة، والتفاعل العاطفي، ما يشير إلى تغيّر جذري في مستقبل الأتمتة.