تعود منة شلبي إلى الدراما التلفزيونية من بوابة مسلسل “درجة الغليان”، في تجربة جديدة يُراد لها أن تكون استثنائية، لكنّها تفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات أكثر مما تقدّم إجابات. فبعد سلسلة من الأدوار المتفاوتة بين السينما والتلفزيون، تعود منة ببطولة نسائية مطلقة، وسط تكتم على التفاصيل، وضجيج إعلامي لا يبدو أنه مدعوم بعد برؤية فنية واضحة.العمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج السدير مسعود، وهو تعاون يثير الفضول أكثر مما يبعث على الاطمئنان. عبية كاتب يمتلك حضورًا في الساحة، لكنه لم يرتقِ بعد إلى مصاف الأسماء التي تُراهن عليها الأعمال الثقيلة. أما السدير مسعود، فرغم موهبته، ما زال في طور البحث عن لغة إخراجية خاصة تمنحه فرادة وسط زحام الدراما العربية. وفي ظل هذا السياق، تصبح منة شلبي في موضع الرهان، لا بطلة مضمونة النتائج.المسلسل يُبنى على مفهوم “البطولة النسائية المطلقة”، وهي مغامرة محفوفة بتحديات، خاصة حين لا تكون مدعومة بنص محكم أو طرح غير تقليدي. الجمهور لا يبحث اليوم عن أسماء بقدر ما يتوق إلى عمق درامي وتماسك في السرد، وهي أمور لم تكن حاضرة بقوة في آخر أعمال شلبي، لا سيما “تغيير جو” الذي مرّ باهتًا رغم رهاناته الأولى.منة شلبي لا تزال فنانة تملك رصيدًا يحترمه النقاد، وموهبة لم تُستنزف بعد، لكن العودة الحقيقية لا تُقاس بالإعلان ولا بالضجيج المحيط بالعمل، بل بما سيُنجزه المسلسل حين يُعرض. فهل ستكون “درجة الغليان” صعودًا حراريًا في مسارها، أم مجرّد تذبذب آخر في رسم منحنى كان يومًا مستقيمًا وواثقًا.