أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، اليوم (الإثنين)، عن اكتشافها لهجوم سيبراني «جديد ومتطور ومحدد الهدف» استهدف أنظمتها الإلكترونية أواخر الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تمكنت من احتواء الهجوم بسرعة بفضل آليات التنبيه والاستجابة الخاصة بها.

وأكدت المحكمة الدولية في بيان رسمي، أنها تعمل حالياً على تقييم الأثر واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أي تبعات محتملة، ولم تكشف المحكمة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات الهولندية وخبراء الأمن السيبراني.

وتُعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، المؤسسة الدولية الوحيدة المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وتتولى المحكمة حالياً التحقيق في قضايا حساسة، مثل الجرائم في أوكرانيا وفلسطين، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب.

ونظراً لطبيعة عملها الحساس، تُعتبر المحكمة هدفاً رئيسياً للهجمات السيبرانية، خاصة من جهات تسعى للتجسس أو تقويض عملها، وسبق أن تعرضت المحكمة لهجوم سيبراني كبير في سبتمبر 2023، وصفته آنذاك بأنه «غير مسبوق» ويهدف إلى التجسس، ما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات الشهود وأدلة الجرائم.

وفي عام 2022، كشفت الاستخبارات الهولندية عن محاولة جاسوس روسي التسلل إلى المحكمة باستخدام هوية برازيلية مزيفة، ما يبرز التهديدات المستمرة التي تواجهها.

ويأتي الهجوم الأخير في توقيت حساس، حيث استضافت لاهاي الأسبوع الماضي قمة لقادة حلف الناتو، ما استدعى إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تدابير للحماية من الهجمات السيبرانية، وتشير التقارير إلى أن الهجوم ربما استهدف سرقة بيانات حساسة أو تعطيل عمل المحكمة، التي تواجه تهديدات متزايدة في ظل تحقيقاتها المثيرة للجدل.