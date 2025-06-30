أعلنت رئيسة وزراء تايلند، بايتونغتارن شيناواترا، أن تحقيقات أجرتها وكالة حكومية وثلاث جامعات كشفت أن أخطاء في التصميم وأساليب البناء تسببت في انهيار مبنى قيد الإنشاء في بانكوك، مما أدى إلى مقتل 89 شخصًا على الأقل خلال زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار في 28 مارس.



وأوضحت شيناواترا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن جدران المصعد والسلالم، وهي هياكل أساسية لامتصاص القوى القصية، تم تصميمها وبناؤها بشكل غير صحيح، رغم أن جودة الفولاذ والخرسانة ومواد البناء الأخرى كانت مطابقة للمعايير.



وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: الانهيار نجم عن عيوب في التصميم وأساليب البناء، خصوصاً عدم الالتزام بمبادئ ومعايير الهندسة في بناء جدار المصعد، كما نفت تقارير سابقة زعمت استخدام قضبان فولاذية دون المستوى.

كان المبنى المكون من 30 طابقًا مخصصًا لإيواء مكتب التدقيق الحكومي التايلندي، وكان الوحيد في العاصمة الذي انهار جراء الزلزال.

وقد أُلقي القبض على عدد من المسؤولين، بمن فيهم بريمشاي كارناسوتا، رئيس شركة إيطاليان-تاي ديفيلوبمنت، المتعاقد الرئيسي للمشروع، بعد إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 12 شخصًا من المديرين التنفيذيين والمهندسين والمصممين والمشرفين بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الانهيار وخسائر الأرواح.

كان المبنى يُشيد من قبل مشروع مشترك بين شركتي إيطاليان-تاي ديفيلوبمنت وتشاينا ريلواي نمبر 10 تايلند، بعد فوزهما بعقد بقيمة 2.14 مليار بات (65.75 مليون دولار أمريكي) في مزايدة تنافسية عام 2020، وبدأ البناء في العام نفسه.

وستُقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى إدارة التحقيقات الخاصة والشرطة الملكية التايلندية لاتخاذ المزيد من الإجراءات.