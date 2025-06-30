بعد أيام قليلة من استدعاء وزارة التجارة السعودية 88,518 شاحناً متنقلاً من العلامة التجارية ANKER، التي تم بيعها خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2025، أعلن اليوم (الاثنين) جهاز حماية المستهلك في مصر استدعاء عاجلاً لعدد من منتجات «الباور بانك» التابعة للعلامة التجارية «أنكر»، التي توزعها شركة «اتصال»، وذلك بعد اكتشاف عيوب خطيرة في بعض المكونات الداخلية، قد تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما يهدد بتوقف الأجهزة عن العمل، أو حتى انصهارها أو انفجارها، ما يشكل خطراً جسيماً على سلامة المستخدمين.

وأوضح جهاز حماية المستهلك في مصر أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك المصري، الذي يعمل وفقاً للقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب في المنتجات قد تشكل خطراً على المستهلكين.

ووفقاً لبيان جهاز حماية المستهلك تلقى الجهاز إخطاراً رسمياً من شركة «اتصال» الوكيل المعتمد لـ«أنكر» في مصر، يفيد بوجود خلل في عملية الإنتاج يتعلق بطريقة اللحام الداخلي للمنتجات، ما دفع الشركة إلى اتخاذ تدابير احترازية فورية بسحب المنتجات من الأسواق وإخطار المستهلكين.

ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات والتواصل مع شركة «اتصال» لإعادة المنتج أو استبداله أو استرداد قيمته دون أي تكاليف إضافية.

وأكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لعملية السحب بالتنسيق مع شركة «اتصال» مع التشديد على فحص الإجراءات الفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ويعكس هذا الاستدعاء التزام مصر بضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية مثل «الباور بانك» التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وقد أثارت الواقعة مخاوف المستهلكين، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المنتجات الإلكترونية المستوردة، خاصة تلك التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة مثل «أنكر».