كشف فريق علمي مشترك من الصين والولايات المتحدة آلية رئيسية وراء فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر، مشيرين إلى إمكانية استخدام دواء شائع لعلاج السكري (الميتفورمين) لتأخير تطور هذه الحالة.

وأظهرت دراسة أجريت على قرود المكاك آكلة السلطعون، ونُشرت في مجلة «نيتشر إيجينغ»، أن نقصاً تدريجياً في بروتين حيوي لخلايا المستقبلات في الأذن يُعد سمة مميزة لشيخوخة القوقعة لدى الرئيسيات.

ووجد الباحثون أن الميتفورمين، المستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يبطئ فقدان السمع المرتبط بالعمر لدى القرود، ما يفتح الباب أمام استخدامه كعلاج سريري محتمل.

وأوضح الباحثون، بقيادة البروفيسور وانغ سي من مستشفى شوانوو التابع لجامعة العاصمة الطبية في بكين، أن الدراسة قدمت تحليلاً دقيقاً لأنماط الشيخوخة الخلوية والجزيئية في قوقعة الرئيسيات بدقة على مستوى الخلية الواحدة.

ويُعد فقدان السمع المرتبط بالعمر، أو «الصمم الشيخوخي»، الشكل الأكثر شيوعاً لضعف السمع، حيث يؤدي إلى صعوبات في فهم الكلام، ومشكلات في التواصل، وزيادة مخاطر الإصابة بالتدهور الإدراكي والخرف.

ومع زيادة متوسط العمر المتوقع عالمياً من المتوقع أن ترتفع حالات هذا النوع من فقدان السمع، خصوصاً بين الرجال.

وأشار وانغ إلى أن الدراسات السابقة اعتمدت على نماذج القوارض، التي يصعب ترجمة نتائجها إلى البشر بسبب الاختلافات الفسيولوجية، لذا ركزت الدراسة على قرود المكاك لتشابه هيكل قوقعتها مع البشر ولإصابتها أيضاً بفقدان السمع المرتبط بالعمر.

وباستخدام تحليل على مستوى الخلية الواحدة، اكتشف الفريق أن انخفاض تعبير جين SLC35F1، الذي يشفر بروتيناً ناقلاً عبر الغشاء، يؤدي إلى شيخوخة وفقدان خلايا الشعر الحسية في الأذن، وهي المسؤولة عن تحويل الطاقة الميكانيكية للصوت إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى الدماغ.

وأظهرت التجارب على الفئران أن تعطيل هذا الجين يسبب تدهور خلايا الشعر وانخفاض السمع، ما يجعل SLC35F1 مؤشراً حيوياً محتملاً للتشخيص المبكر ومراقبة فقدان السمع.

كما عولجت قرود أكبر سناً بالميتفورمين لأكثر من 3 سنوات، فأظهرت علامات تأخير في شيخوخة القوقعة وزيادة في عدد خلايا الشعر.

وأكد وانغ أن الميتفورمين، بسجله الآمن في علاج السكري، قد يُسرع تطبيقه سريرياً لعلاج فقدان السمع، مع الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية.

ويخطط الفريق لدراسة آليات دور SLC35F1 وتطوير استراتيجيات علاجية تعتمد على العلاج الجيني أو التدخلات المستهدفة، ضمن جهود اتحاد علامات الشيخوخة الحيوية في بكين لتطوير نظام تقييم شيخوخة القوقعة.