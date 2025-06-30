اعتقلت الشرطة الأسترالية نجمة تلفزيون الواقع تاميكا سوين روز تشيسر، وهي في حالة «ذهول» بعد اتهامها بقطع رأس صديقها، الذي لا تزال السلطات تبحث عنه يائسة.
وأضاف: «لا يمكنني إلا أن أتخيل، وأريد منكم أن تتخيلوا، الحزن الذي تسببه هذه الأخبار لعائلة جوليان. إن استعادة رأس جوليان لإعادتها إلى عائلته حتى يتمكنوا من إقامة جنازة ودفنه، هو جانب مهم جداً بالنسبة لنا».
وتم التقاط اللقطات، التي حُجب وجه المرأة فيها، بعد ساعات فقط من القتل الوحشي، الذي تعتقد الشرطة أنه وقع حوالى منتصف ليل 17 يونيو. وقال فيلكي: «أتوجه إلى السكان المحليين لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات التي قد تكون لديهم، والتي قد تساعد في التحقيق».
وتم سجن العارضة والممثلة بعد أن وجدتها الشرطة في الفناء الخلفي لمكان الجريمة في «حالة ذهول وانعدام استجابة»، وفقاً لوثائق المحكمة. كما تم اتهام نجمة الواقع السابقة بالتخلص من بقايا بشرية والاعتداء على ضابط شرطة.