اعتقلت الشرطة الأسترالية نجمة تلفزيون الواقع تاميكا سوين روز تشيسر، وهي في حالة «ذهول» بعد اتهامها بقطع رأس صديقها، الذي لا تزال السلطات تبحث عنه يائسة.

ووُجهت تهمة القتل لتاميكا البالغة من العمر 34 عاماً، وهي متسابقة سابقة في برنامج «الجميلة والذكي.. أستراليا»، بعد يومين من العثور على بقايا صديقها البالغ من العمر 39 عاماً، جوليان ستوري، محروقة وممزقة على أرضية حمام شقة في بورت لينكولن، وفقاً لتقرير صحيفة «التلغراف».

واكتشفت الشرطة هذه المشاهد المروعة في 17 يونيو بعد تلقي بلاغ عن حريق صغير في المسكن. وقال كبير المباحث دارين فيلكي للصحفيين يوم الجمعة: «أستطيع أن أقول بمأساوية إننا لم نعثر على رأس جوليان ستوري»، مشيراً إلى أن الدافع وراء مقتله المروع لا يزال مجهولاً.

وأضاف: «لا يمكنني إلا أن أتخيل، وأريد منكم أن تتخيلوا، الحزن الذي تسببه هذه الأخبار لعائلة جوليان. إن استعادة رأس جوليان لإعادتها إلى عائلته حتى يتمكنوا من إقامة جنازة ودفنه، هو جانب مهم جداً بالنسبة لنا».

كما نشرت الشرطة لقطات مراقبة لامرأة يعتقد أنها تشيسر، ترتدي ملابس سوداء من الرأس إلى القدمين وتسير عبر مدينة جنوب أستراليا مع ثلاثة كلاب.

وتم التقاط اللقطات، التي حُجب وجه المرأة فيها، بعد ساعات فقط من القتل الوحشي، الذي تعتقد الشرطة أنه وقع حوالى منتصف ليل 17 يونيو. وقال فيلكي: «أتوجه إلى السكان المحليين لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات التي قد تكون لديهم، والتي قد تساعد في التحقيق».

وتم سجن العارضة والممثلة بعد أن وجدتها الشرطة في الفناء الخلفي لمكان الجريمة في «حالة ذهول وانعدام استجابة»، وفقاً لوثائق المحكمة. كما تم اتهام نجمة الواقع السابقة بالتخلص من بقايا بشرية والاعتداء على ضابط شرطة.