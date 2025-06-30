حذر باحثون صينيون، من اكتشاف فايروسات جديدة في الخفافيش يُرجّح أن تكون أشد خطرًا من فايروس كورونا، وذلك بعد دراسة أُجريت على 142 خفاشًا في مقاطعة يونان. وأوضح الفريق العلمي، أن اثنين من الفايروسات المكتشفة ينتميان إلى فصيلة «هينيبا»، المعروفة بتسببها في أمراض قاتلة مثل «نيباه» و«هيندرا»، والتي تصل معدلات الوفاة فيها إلى 75%.وأشار التقرير إلى أن انتقال هذه الفايروسات قد يحدث عبر البول أو اللعاب أو الطعام الملوث، ما يزيد من احتمالات تفشيها بين البشر. ولفت الباحثون إلى أن أحد الفايروسات المكتشفة يحمل خصائص جينية تشير إلى قدرة عالية على إصابة الإنسان، داعين إلى مراقبة صارمة وتحليل مستمر للفايروسات الحيوانية.ويؤكد هذا الاكتشاف، أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، خاصة في المناطق التي تعيش فيها الخفافيش، لمنع احتمال ظهور أوبئة مستقبلية أكثر فتكًا من كوفيد 19.