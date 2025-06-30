توفيت نجمة بوليوود شيفالي جاريوالا، المعروفة بأدائها الشهير في فيديو كليب «Kaanta Laga»، في ظروف وصفت بالغامضة بعد نقلها إلى مستشفى Bellevue في مومباي، حيث أُعلن عن وفاتها فور وصولها إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة. ولم تصدر أسرتها بيانًا رسميًا حتى الآن، بينما باشرت السلطات الهندية التحقيق بتفتيش منزلها واستجواب العاملين فيه، في انتظار التقرير الطبي النهائي.رحيل شيفالي، أعاد إلى الواجهة سلسلة من الوفيات الغامضة لمشاهير آسيويين خلال العامين الماضيين، أبرزها في كوريا الجنوبية، حيث صدمت وفاة الممثلة كيم ساي - رون (24 عامًا) الجمهور بعد العثور عليها منتحرة، كما عُثر على المغني «ويسونغ» متوفى في شقته وسط شكوك حول ظروف الحادث. وفي اليابان، فُجعت الساحة الفنية بوفاة عدد من نجوم الدراما والبوب تحت غطاء «الاكتئاب المفاجئ» أو «المرض غير المعلن».هذه الوقائع تكشف عن هشاشة الشهرة وضغط الأضواء، وتطرح تساؤلات متجددة عن الصحة النفسية للفنانين، ومدى الحماية التي يلقونها في ظل عالم لا يرحم، وإن بدا براقًا في عيون الجمهور.