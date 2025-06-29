أصدرت شركة «ألدي» الألمانية تحذيراً عاجلاً بسحب منتج «قطع الدجاج المطبوخة» من إنتاج شركة BM Foods Ltd، بسبب احتمال احتوائه على قطع بلاستيكية تشكل خطر الاختناق وتجعل المنتج غير آمن للاستهلاك.

وفقاً لصحيفة «Mirror» يشمل الاستدعاء عبوات بوزن 400 غرام تحمل رقم الدفعة 50328453، والتي يجب استهلاكها قبل 4 يوليو 2025.

ودعت هيئة معايير الغذاء البريطانية، العملاء إلى عدم استهلاك المنتج وإعادته إلى أقرب متجر ألدي لاسترداد كامل المبلغ.

في سياق متصل، أعلنت سلسلة متاجر «ليدل» عن سحب منتج «هاش براون» من ماركتها الخاصة «هارفست باسكت» بسبب احتمال تلوثه بقطع معدنية قد تشكل خطر الاختناق.

ويشمل الاستدعاء عبوات مجمدة بوزن 750 غراماً تحمل رقم الدفعة 5144L وتاريخ الاستهلاك 24 مايو 2027.

وطالبت «ليدل» العملاء بعدم تناول المنتج وإعادته إلى أقرب متجر لاسترداد كامل المبلغ.

كما استدعت «ليدل» أيضاً أصنافاً من قضبان الفاكهة والمكسرات الخام من ماركة Alesto بسبب احتمال احتوائها على قطع بلاستيكية.

ويشمل الاستدعاء جميع المنتجات التي تحمل تواريخ صلاحية ديسمبر 2025 (رقم الدفعة L24337) ، ونوفمبر 2025 (رقم الدفعة L24316).

في استدعاءات أخرى، سحبت متاجر «ماتالان» ثلاثة منتجات ملابس أطفال بسبب مخاطر الاختناق، بينما استدعت شركة «غريب تري» للأغذية الصحية منتج المكاديميا الخام غير المملحة بعد اكتشاف بكتيريا الإيكولاي المنتجة لسموم الشيغا في إحدى الدفعات.

وتنصح هيئة معايير الغذاء والمعهد القانوني لمعايير التجارة بمراجعة مواقعهما الرسمية للحصول على تفاصيل دقيقة حول المنتجات المسحوبة، كما يُفترض أن تعرض المتاجر إشعارات الاستدعاء بوضوح في حال سحب أي منتج من الأسواق.