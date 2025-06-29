أعلن اليوم مقتل (11) عاملًا وإصابة (7) آخرين في انهيار جزئي بمنجم «كرش الفيل» في بلدة الحويد بولاية نهر النيل شرقي السودان, ووقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونُقِل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوقفت الشركة القائمة بأعمال التنقيب في الموقع، مجددة تحذيراتها للمنقبين التقليديين بعدم العمل فيه.

ويُعد السودان من أبرز منتجي الذهب في أفريقيا، غير أن حوادث الانهيار تتكرر نتيجة ضعف إجراءات السلامة، وقد شهدت البلاد حوادث مماثلة في الأعوام السابقة، أبرزها في (2023) و(2021)، وأسفرت عن عشرات الوفيات.