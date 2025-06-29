كشفت مديرية الأمن العام في الأردن اليوم (الأحد) مصدر المشروبات الكحولية السامة التي تسببت في وفاة 7 أشخاص بمحافظة الزرقاء، مؤكدة أنها صُنعت داخل مصنع مرخّص لإنتاج المشروبات الكحولية تم إغلاقه على الفور وتوقيف المسؤولين عنه.

وأوضح المتحدث باسم المديرية أن التحقيقات الفنية أثبتت وجود مادة الميثانول السامة داخل خزانات الإنتاج والتعبئة في المصنع، وتم ضبط كميات كبيرة من منتجاته التي كانت تُباع تحت أسماء تجارية مختلفة في الأسواق.

وأشار إلى أن الفرق المختصة عملت على تتبع خط توزيع تلك المنتجات، وسحبتها من محلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من المحافظات، في محاولة لمنع تسجيل مزيد من الضحايا، فيما لا تزال حالة واحدة حرجة قيد العلاج في المستشفى.

وأكدت مديرية الأمن العام أن التحقيقات تجري بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء، تمهيداً لإحالة المتسببين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق أحكام القانون.