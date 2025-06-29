شهدت مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، بالولايات المتحدة، حدثاً غير مسبوق، حيث أمطرت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات وبتلات الورد فوق شارع جراتيوت بالقرب من شارع كونر، في لفتة تكريم مؤثرة لصاحب مغسلة سيارات محلية، داريل «بلانت» توماس، الذي توفي في 15 يونيو عن عمر 58 عاماً إثر معاناته مع مرض الزهايمر.

ونظّم ابنا توماس، داريل وجونتي، هذا الحدث اللافت لتنفيذ وصية والدهما الأخيرة، حيث أُسقط نحو 5000 دولار أمريكي من الهليكوبتر فوق مغسلة «شو روم شاين إكسبريس» في 1041 شارع جراتيوت، وهي المغسلة التي كان يملكها توماس.

وتوقفت حركة المرور في الشارع الرئيسي لمدة 30 دقيقة، بينما اندفع المارة وسائقو السيارات لجمع النقود في أجواء وصفتها شاهدة عيان، ليزا نايف، موظفة في مركز «إيربورت إكسبريس لوب آند سيرفيس» القريب، بأنها «مشهد سريالي وجميل»، مؤكدة أن الحدث مرّ دون أي نزاعات أو مشاجرات.

وقالت كريستال بيري، ابنة أخت توماس، إن هذا العمل كان «تعبيراً أخيراً عن حب بلانت لمجتمعه»، مشيرة إلى أنه كان معروفاً بسخائه ودعمه لسكان المنطقة الشرقية في ديترويت، ولم يقتصر الحدث على إلقاء النقود، بل تخللته احتفالية كبيرة تضمنت عرض سيارات كلاسيكية أحبها توماس، الذي كان سائق سيارات سباق مرخصاً من الرابطة الوطنية لسباقات السيارات.

ووفق وسائل إعلام أمريكية كان داريل «بلانت» توماس شخصية بارزة في المنطقة الشرقية من ديترويت، حيث امتلك مغسلة «شو روم شاين إكسبريس»، وكان معروفاً بحبه لعائلته ومجتمعه وسياراته الكلاسيكية، وتوفي توماس في 15 يونيو بعد صراع مع مرض الزهايمر، تاركاً وراءه إرثاً من السخاء والعطاء.