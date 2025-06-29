وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الشهيدات الـ19، اللائي فقدن حياتهن جراء الحادثة الأليمة على الطرق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، كما وجّه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لهذه الأسر المكلومة.



وكلف رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ19 على المباني الحكومية والشوارع بقرية كفر السنابسة تخليداً لذكراهن.

كما تابع رئيس الوزراء، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن تعويضات حادثة الطريق الدائري الإقليمي، وما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

كما كلف مدبولي، الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خصوصاً على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات في هذا الشأن.

وكلف أيضاً المسؤولين المعنيين بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ.

كما شدّد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات الملاكي وسيارات النقل في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وتكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة؛ لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفة من مخالفات سائقي النقل وغيرهم.

وأكد رئيس الوزراء، أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وإنه ومجلس الوزراء، يأسفون جميعاً لهذه الحادثة التي آلمت المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معاً.



يذكر أنه في حادثة مأساوية هزّت مصر، لقيت 19 فتاة من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية المصرية مصرعهن على الطريق الدائري الإقليمي، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بمركبة كانت تُقلهن أثناء عودتهن من عملهن في جمع العنب، وهو ما دفع الأهالي لتسميتهن بـ«صبايا العنب». الحادثة فجّرت موجة حزن وغضب، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الطرق ومحاسبة المتسببين.