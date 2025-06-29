عاد الهدوء مجدداً إلى مدينة البندقية (فينيسيا)، بعد ثلاثة أيام صاخبة توافد خلالها نجوم الصف الأول، وأفراد من العائلات المالكة إلى إيطاليا لحضور حفل زفاف مؤسس شركة "أمازون الملياردير جيف بيزوس، على مقدمة البرامج التلفزيونية لورين سانشيز.

حفل زفاف بيزوس صاحبه احتجاج نشطاء في البندقية، مشيرين إلى المخاوف بشأن المناخ والسياحة المفرطة.

ويعني مصطلح «السياحة المفرطة» تدفق أعداد هائلة من الزوّار خلال فترات قصيرة، ما يخلق ضغوطاً على البنية التحتية والموارد والخدمات.

زواج القرن

وأقام الملياردير جيف بيزوس، «زواج القرن» كما أطلقت عليه وسائل الإعلام في جزيرة صغيرة ساحرة قرب البندقية، ليتحوّل إلى حدث فاخر مثير للجدل جمع بين نخبة المشاهير وأثرياء العالم في أجواء احتفالية لافتة.

يذكر أن صافي ثروة بيزوس بحسب فوربس، يقدر بنحو 237 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم خلف مارك زوكربيرغ (253.1 مليار دولار)، ولاري إليسون (253.4 مليار دولار)، وإيلون ماسك (409.8 مليار دولار).

تكلفة حفل الزفاف

أفادت تقارير متعددة بأن تكلفة حفل الزفاف وصلت، كما هو متوقع، إلى ملايين الدولارات، وذكرت «رويترز» أن التكلفة الإجمالية تُقدر بما يراوح بين 46.5 مليون دولار و55.6 مليون دولار.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيزوس وسانشيز عيّنا شركة «لانزا آند باوسينا»، وهي مجموعة مقرها لندن خططت لحفل زفاف جورج وأمل كلوني عام 2014 في البندقية.

وصرح ممثل عن المجموعة للصحيفة بأن مبادئ المجموعة وتعليمات بيزوس تدعو إلى «تقليل أي إزعاج للمدينة، واحترام سكانها ومؤسساتها، وتوظيف السكان المحليين بشكل كبير في تنظيم الفعاليات».

وقد لقي حفل زفاف عام 2014 استحساناً عاماً، إذ أشاد السكان المحليون بكلوني لاهتمامه واحترامه للبندقية.

من جانبها قدرت وزارة السياحة الإيطالية (الجمعة) النفقات المباشرة لبيزوس وزوجته المستقبلية بمبلغ 28.4 مليون يورو لهذه الحفلة التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية. وأفادت الوزارة بأنها تتوقع أن تولِّد «الضجة الإعلامية» في شأن الحفلة 895 مليون يورو للمدينة.

عائلات ملكية ونجوم مؤثرون

ووسط اهتمام إعلامي كبيرٍ، وصل ملياردير «أمازون» البالغ من العمر 61 عاماً، وعروسه البالغة من العمر 55 عاماً، يوم الثلاثاء إلى المدينة العائمة لحضور حفل زفافٍ يستمر ثلاثة أيام.

وشهد الاحتفال حضور عدد من أفراد عائلات مالكة ونجوم وشخصيات مؤثرة منهم الملكة رانيا العبدالله والأميرة رجوة الحسين وإيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر.

ومن بين الحضور، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس، ورئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة IAC للإنترنت والإعلام باري ديلر، وكذلك المستثمر مايكل كيفز، ومؤسس «دولتشي آند غابانا» الملياردير دومينيكو دولتشي.

وشهدت البندقية حضور عدد كبير من أفراد عائلة كاردشيان بمن فيهم سيدة الأعمال المليارديرة كيم كاردشيان، وكلوي كاردشيان، وكيندال وكايلي جينر، ووالدتهما كريس جينر التي وصلت برفقة شريكها كوري غامبل.

والتُقطت صورٌ للمليارديرة أوبرا وينفري، والصحفية جايل كينغ، اللتين انضمتا إلى سانشيز في رحلة بلو أوريغين الفضائية المثيرة للجدل في أبريل، أثناء وصولهما إلى البندقية يوم الخميس.

وشوهد بعض نجوم الصف الأول في البندقية، بمن فيهم ليوناردو دي كابريو، وفيتوريا سيريتي، وسيدني سويني، وأورلاندو بلوم.

وصُوِّر نجم دوري كرة القدم الأمريكية توم برادي وهو يستقل تاكسي مائياً خارج مطار ماركو بولو في البندقية يوم الخميس.