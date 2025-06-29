في إنجاز أكاديمي يعكس التلاقي بين الأصالة والحداثة، قدّمت الباحثة عهود طلال جميل حسنين، من قسم التصميم الداخلي بكلية التصاميم والفنون بجامعة أم القرى، تصورًا تصميميًا معاصرًا لمكملات المسكن، مستلهمًا من روح الحرف اليدوية السعودية، وذلك في دراسة تُعد الأولى من نوعها على المستوى العلمي المحلي.وطرحت الدراسة، تصاميم تجميلية مبتكرة توظف عناصر تراثية كالنقوش الخشبية، والسدو، والفخار، والخوص، ضمن أطر حديثة تراعي ذوق العصر واحتياجات المستخدم، دون أن تفرط في البعد المحلي أو تتنازل عن عمقها الرمزي. وأكدت الباحثة، أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الهوية الثقافية داخل الفراغات السكنية، ويدعم استدامة الحرف اليدوية بوصفها موردًا ثقافيًا قابلًا للتطوير والاستثمار.ودعت التوصيات إلى تشجيع المصممين المحليين على استلهام الرموز البصرية للحرف السعودية في إنتاج مكملات ديكور تنسجم مع المعايير المعاصرة، إضافة إلى تفعيل ورش تدريبية للحرفيين من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات وتوسيع حضورها في سوق التصميم الداخلي.نُوقشت الدراسة في قاعة كلية التصاميم والفنون بحضور لجنة علمية، ضمّت كلًا من: الدكتورة رانية علي أحمد عبدالرحمن (مشرفة ومقررة)، الدكتورة سميرة أحمد حسن الفيفي، الدكتورة هنادي محمد عمر قُمرة، الدكتورة هناء عدنان محمد وزّان والدكتورة ريم فاروق الصبّان (مناقشًا خارجيًا).وجاءت المناقشة ثرية بمداخلاتها، خاصة في ما يتعلق بجدوى الأفكار المطروحة وتحويلها إلى مشاريع فعلية في السوق المحلي ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي، لا سيما مع إعلان وزارة الثقافة 2025، عامًا للحرف اليدوية، وتلاقي هذا التوجه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الصناعات الثقافية وتوطين الإبداع المحلي.