أصدرت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم (السبت)، حكماً غيابياً بحبس ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الذي تسبب في وفاة اللاعب الناشئ يوسف أحمد خلال بطولة محلية.

وشمل المتهمون رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، وذلك بعد ثبوت إهمالهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء البطولة.

وكشفت التحقيقات، التي أعلنت عنها النيابة العامة في مايو الماضي، أن المسؤولين انتهكوا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يُلزم توفير أطباء مؤهلين خلال البطولات الرياضية، وتبين أن رئيس اللجنة الطبية، وهو متخصص في طب النساء والتوليد، غير مؤهل للإشراف الطبي على بطولات رياضات قتالية، كما تم تكليف أفراد بدون تراخيص مهنية بمهمات الرعاية الطارئة.

وأظهرت التحقيقات غياب جهاز إنعاش قلبي (ديفيبريلاتور) في مكان البطولة، فضلاً عن التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، مما يخالف تعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه.

ووقعت المأساة خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أقيمت في الإسكندرية في يناير الماضي، حيث تعرض اللاعب الناشئ يوسف أحمد، وهو فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، لإصابة خطيرة أثناء مباراة في فئة الناشئين.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أصيب يوسف بضربة قوية في منطقة الصدر أدت إلى توقف قلبه، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذه بسبب نقص المعدات الطبية المناسبة وعدم وجود طبيب متخصص في الإسعافات الأولية. تم نقل اللاعب إلى مستشفى قريب، لكنه توفي قبل وصوله.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، حيث طالبت أسرة اللاعب والمجتمع الرياضي بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وأصدرت النيابة العامة بياناً في مايو، أكدت فيه وجود تقصير جسيم من قبل المسؤولين، مشيرة إلى أن ملف اللاعب الطبي لم يُراجع للتأكد من خلوه من موانع طبية، كما لم يتم توفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة أو الرعاية المركزة، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمعايير الرياضية.