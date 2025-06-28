كشفت تحاليل معملية أجريت لسائق سيارة النقل الثقيل المتسبب في الحادث المأساوي على الطريق الدائري الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، في مصر، عن إيجابية تعاطيه لمواد مخدرة ومنشطات قبل الحادث الذي وقع صباح الجمعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على السائق الهارب بعد الحادث، وأحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً، معظمهم فتيات وسائق الميكروباص، وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأفاد السائق في اعترافاته أن عجلة القيادة اختلت بيده بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختراق الشاحنة للحواجز والاصطدام بميكروباص يُقل عمالاً يوميين من قرية كفر السنابسة، في طريقهم إلى حقل لقطف العنب أو أعمال في مدينة السادات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف تعويضات عاجلة قدرها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و25 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى تعويضات من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، حيث تصل تعويضات العمالة غير المنتظمة إلى 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

ووقع الحادث المروع على الطريق الدائري الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، حيث اصطدمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالسولار بميكروباص يقل 18 فتاة وسائقًا، مما أدى إلى تحطم الميكروباص بالكامل ومصرع جميع ركابه تقريباً.

نقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى مستشفيات أشمون العام، قويسنا المركزي، الباجور التخصصي، وسرس الليان، حيث أُعلنت حالة الطوارئ القصوى واستدعيت فرق طبية إضافية، وهز الحادث قرية كفر السنابسة، حيث شهدت جنازة جماعية لحظات من الانهيار والإغماء بين الأهالي، وسط توافدهم بمئات على المستشفيات للتعرف على ذويهم.

يُعرف الطريق الدائري الإقليمي في محافظة المنوفية بـ«طريق الموت»، بسبب حوادثه المتكررة، حيث شهد في اليوم التالي، السبت 28 يونيو، حادثًا آخر بانقلاب سيارة أمن مركزي أسفر عن إصابات بين المجندين.