رحّلت السلطات الأمريكية مواطناً مصرياً؛ بعد إدانته بركل كلب جمارك خلال أداء عمله في مطار دوليس الدولي قرب واشنطن.

واعترف المتهم أمام المحكمة بركله للكلب «فريدي» التابع لإدارة الجمارك الأمريكية، مما تسبب في إصابته.

وحسب وثائق المحكمة، وقع الحادث بمنطقة الأمتعة بالمطار، عندما كان الكلب «فريدي» يفحص أمتعة رحلة قادمة من القاهرة وتمكن من رصد أكثر من 45 كيلوغراماً من المواد الغذائية المحظورة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة قيام المتهم بركل الكلب بقوة أدت إلى ارتفاعه في الهواء، حيث تُظهر الصور الكلب وهو يقف على رجليه الخلفيتين قبل الحادث، ثم في الهواء مع انتصاب أذنيه.

وكشف بيان نشرته سلطة الجمارك ومراقبة الحدود الأمريكية على موقعها الرسمية وورد فيه: «أقر رجل مصري (الجنسية) بالذنب في تهم فيدرالية، بعد أن ركل كلباً متخصصاً في الكشف عن المنتجات الزراعية تابعاً لجمارك وحماية الحدود الأمريكية والذي نبهه إلى وجود منتجات زراعية غير معلنة في أمتعته في مطار واشنطن دولس الدولي، الثلاثاء».

وأكد البيان:«أقرّ حامد رمضان بيومي علي ماري، البالغ من العمر 70 عاماً، بالذنب خلال مثوله الأولي أمام المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الشرقية لولاية فرجينيا، بتهمة إيذاء الحيوانات المستخدمة في إنفاذ القانون. وحُسبت له مدة العقوبة، وأُمر بدفع أتعاب الطبيب البيطري، والتوجه فوراً إلى مكتب الجمارك وحماية الحدود لإبعاده من الولايات المتحدة».