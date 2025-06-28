أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمصر عن اكتشاف نوع جديد من الفطريات ينتمي إلى جنس Trichoderma، تم تعريفه وتسجيله رسميًا باسم Trichoderma egyptiacum، مبينة أن النوع المُكتشف يمثل فرصة واعدة لاستخدامه في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية ضد مسببات الأمراض النباتية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور, في بيان له أن هذا الاكتشاف يمثل إنجازًا علميًا يعكس قدرة مؤسسات البحث العلمي على الإسهام في تطوير المعرفة العالمية ودعم البحوث التطبيقية التي تُسهم في مواجهة التحديات الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استخدام المبيدات الكيميائية.

من جانبه أوضح الباحث المساعد بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة ومُكتشف الفطر الجديد الدكتور يونس رشاد، أن جنس Trichoderma يستخدم على نطاق واسع في المجالات الزراعية والصناعية والطبية، وتستند إليه أكثر من 50% من منتجات المكافحة الحيوية الفطرية عالميًا.

وبين رشاد أنه تمت دراسة التنوع الحيوي لهذا الجنس الفطري في مصر، حيث تم عزل 60 عزلة فطرية من 119 عينة نباتية وتربة جذرية تمثل خمس بيئات مصرية مختلفة، وأسفرت الدراسة عن اكتشاف النوع الجديد المنتمي إلى مجموعة Harzianum، وتم تسميته بـ Trichoderma egyptiacum وتسجيله رسميًا في قاعدة بيانات MycoBank العالمية المتخصصة في توثيق وتصنيف الفطريات، كما أُجيز هذا النوع الجديد من قبل الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM)، ونُشر في مجلتها الرسمية Mycological Progress في يونيو 2025.