في حادثة مروعة أثارت الرعب والصدمة في اليمن، أعلنت مصادر يمنية يوم الجمعة، العثور على جثث أربع فتيات مجهولات الهوية مدفونة في إحدى المزارع بمدينة صنعاء القديمة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ووفقًا للتقارير الأولية، تم اكتشاف الجثث مدفونة في ظروف مأساوية، حيث كانت جميعها مقطعة الرؤوس وبها آثار تعذيب وحشي، مما يشير إلى جريمة بشعة تهز الضمير الإنساني.

بدأت الواقعة عندما عثر مواطنون على الجثث أثناء أعمال زراعية روتينية في المزرعة، ليتم إبلاغ السلطات المحلية على الفور، حيث عثر على الجثث مدفونة بعناية، مما يوحي بمحاولة إخفاء الجريمة، لكن طبيعة الإصابات وفصل الرؤوس عن الأجسام أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الضحايا، ولم يعلن عن أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيقات أو الجهة المسؤولة عن الجريمة ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام يمنية أن فرقًا من الشرطة والأجهزة الأمنية بدأت التحقيق في الموقع، مع أخذ عينات من الجثث لتحديد هوياتهن ومحاولة كشف ملابسات الحادث.

تأتي هذه الجريمة المروعة في سياق الوضع الأمني المضطرب في اليمن، حيث تعاني البلاد منذ عام 2014 من حرب أهلية مدمرة، ما يعكس الواقع المأساوي في مناطق سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتُعد مدينة صنعاء القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مركزًا تاريخيًا وثقافيًا مهمًا، لكنها لم تسلم من تداعيات الصراع، حيث شهدت المدينة في السنوات الأخيرة حوادث أمنية متفرقة، بما في ذلك تفجيرات وعمليات عنف، مما زاد من مخاوف السكان المحليين.