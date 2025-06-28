شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول حادثة صادمة هزت الرأي العام، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 67 عامًا، يُدعى «وون»، على إشعال النار عمدًا في عربة مترو على الخط رقم 5 أثناء ساعة الذروة.

وقعت الحادثة عند الساعة 8:42 صباحًا، أثناء مرور القطار في نفق بين محطتي يوينارو ومابو، مما أدى إلى إصابة ستة ركاب بجروح طفيفة ونقل 23 آخرين، بمن فيهم المشتبه به، إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان وإصابات أخرى مثل التواء الكاحل.

ووفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية، أظهرت لقطات كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يسكب البنزين من زجاجة بلاستيكية على أرضية العربة قبل إشعال النار باستخدام ولاعة، مما تسبب في حالة من الذعر، حيث هرع حوالى 400 راكب للفرار، بعضهم عبر الأنفاق، تاركين وراءهم متعلقاتهم الشخصية.

وأدى الحريق إلى تدمير جزء من إحدى العربات وإلحاق أضرار بدخان كثيف بعربتين أخريين، بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون وون (حوالى 242,400 دولار أمريكي).

وتم القبض على المشتبه به، وون، بعد الحادث مباشرة، وكشفت التحقيقات أن دافعه كان الغضب من حكم قضائي غير مرضٍ في قضية طلاقه، وأن المتهم اشترى البنزين من محطة وقود قبل أسبوعين من الهجوم، بعد أن تخلص من ممتلكاته واستكشف محطات المترو الرئيسية في سيول.

ووجهت السلطات للمتهم عدة تهم من بينها الشروع في القتل والحرق العمد وانتهاك قانون سلامة السكك الحديدية، وتم احتجازه في 2 يونيو 2025، حيث تعد هذه الحادثة واحدة من أخطر حوادث الحرق العمد في نظام مترو سيول منذ كارثة مترو دايغو عام 2003، التي أودت بحياة 192 شخصًا وأصابت 151 آخرين بجروح.

وأشارت السلطات إلى أن التقييم النفسي للمشتبه به لم يظهر أي اضطرابات نفسية، مما يعزز الاعتقاد بأن الدافع وراء الجريمة كان مرتبطًا بمشكلاته الشخصية.