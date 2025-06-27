في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، واجه ثلاثة طلاب بجامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) في سنغافورة اتهامات بالتلاعب الأكاديمي بعد استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). ووفقاً لتقارير محلية، دفعت القضية المراقبين إلى المطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحاً لمعالجة النزاعات في الجامعات.

وخلال جلسة تعريفية لمقرر دراسي حول الصحة والأوبئة والسياسة في كلية العلوم الاجتماعية، أبلغ الأستاذ الطلاب أن استخدام أدوات مثل «تشات جي بي تي» أو غيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي ممنوع تماماً في إعداد مقترحات المقالات أو كتابة المقالات الطويلة، وفقاً لشريحة عرضية نُشرت على الإنترنت.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن أحد الطلاب قدم طعناً ينظر فيه حالياً فريق مراجعة يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي، بينما حصل الطالبان الآخران على درجة صفر في المهمة.

الطلاب الثلاثة استخدموا أدوات إلكترونية لتنظيم مراجعهم، لكن الطالبين اللذين عوقبا أكدا أنهما استخدما «تشات جي بي تي» في أبحاثهما فقط وليس في كتابة المقالات، حسبما ذكرت قناة CNA.

وفي تعليق لـ«This Week in Asia»، قال فونغ وي لي، المحامي المتخصص في قوانين الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشركة «Forward Legal»، إن هذه القضية تكشف عن فجوات كبيرة في آليات الجامعات للتعامل مع الخلافات بين الأساتذة والطلاب.

وأضاف: «الجامعات تعترف بأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، لكنها تفتقر إلى إطار عمل موحد للتعامل مع الشكاوى، خاصة عندما ينفي الطالب اتهامات استخدام الذكاء الاصطناعي».

وختم فونغ متسائلاً: «هل يجب أن ننتظر تكرار مثل هذه الحوادث كما حدث في جامعة نانيانغ لنبدأ بوضع إجراءات واضحة لحل هذه النزاعات؟».