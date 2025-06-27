يحتفل مساء اليوم (الجمعة) مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس والصحفية لورين سانشيز بزفافهما الباذخ الذي استمر لأيامٍ عدة في البندقية، إيطاليا، بحضور قائمة ضيوفٍ عريقة تضم نحو 200 شخص، من بينهم سياسيون ومشاهير هوليوود وشخصياتٌ ملكية عالمية. في احتفال وُصف بأنه «زواج القرن».

وشوهدت الصحفية لورين سانشيز في البندقية اليوم (الجمعة)، قبل ساعات من زفافها على مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس، في الوقت الذي توافد فيه المشاهير والمليارديرات على المدينة الإيطالية لحضور حفل الزفاف الذي يستمر 3 أيام.

سانشيز شوهدت وهي ترتدي نظارة شمسية ووشاحاً أثناء مغادرتها فندقاً في البندقية، إيطاليا، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، قبل ساعات من زفافها المقرر على بيزوس في جزيرة سان جورجيو.

ووسط اهتمام إعلامي كبيرٍ، وصل ملياردير أمازون، البالغ من العمر 61 عاما، وعروسه، البالغة من العمر 55 عاما، الثلاثاء إلى المدينة العائمة لحضور حفل زفافٍ يستمر 3 أيام.

وخطفت الملكة رانيا العبدالله، والأميرة رجوة الحسين، وإيفانكا ترمب الأنظار بعد وصولهن البندقية للمشاركة في مراسم الزواج.

وصلت إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر إلى مطار ماركو بولو، ونشرت صورهما وهما يستقلان قارباً مائياً الثلاثاء.

كما وصلت مدينة البندقية الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن وشقيقته الأميرة إيمان والملكة رانيا العبدالله. وتم رصد العائلة الملكية لحظة وصولهم عبر زوارق فاخرة تنقلوا بها في القنوات المائية للمدينة وسط ترحيب واسع وعدسات الإعلام التي تابعت تحركاتهم عن كثب.

ولفتت الملكة رانيا والأميرة رجوة الأنظار بإطلالتهما العصرية التي انسجمت مع أجواء البندقية الصيفية.

ومن بين الحضور، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، وباري ديلر، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة IAC للإنترنت والإعلام، وكذلك المستثمر مايكل كيفز، ومؤسس دولتشي آند غابانا، والملياردير دومينيكو دولتشي.

وشهدت البندقية حضور عدد كبير من أفراد عائلة كارداشيان بمن فيهم سيدة الأعمال المليارديرة كيم كارداشيان، وكلوي كارداشيان، وكيندال وكايلي جينر، ووالدتهما كريس جينر، التي وصلت برفقة شريكها كوري غامبل.

والتُقطت صورٌ للمليارديرة أوبرا وينفري، والصحفية جايل كينغ، اللتين انضمتا إلى سانشيز في رحلة بلو أوريجين الفضائية المثيرة للجدل في أبريل، أثناء وصولهما إلى البندقية الخميس.

وشوهد بعض نجوم الصف الأول في البندقية، بمن فيهم ليوناردو دي كابريو، وفيتوريا سيريتي، وسيدني سويني، وأورلاندو بلوم.

صُوِّر نجم دوري كرة القدم الأمريكية توم برادي وهو يستقل تاكسي مائياً خارج مطار ماركو بولو في البندقية الخميس.

واختار بيزوس فينيسيا موقعاً للزواج بخطيبته الإعلامية لورين سانشيز في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، في مناسبة تمتد 3 أيام تتخلّلها مراسيم الزواج في كنيسة سان جورجو ماجوري، المقابلة لساحة «سان ماركو» وبرجها المُشيّد بالآجر الأحمر، كما تضمّن العُرسُ استقبالاً فخماً في موقع «الآرسينالي»، مصنع السفن العريق منذ عهد الدوقات، والمقرّ الرسمي لبينالي الفن التشكيلي والعمارة والمسرح، مصحوباً بعروض بحرية وسفرية عبر اليخت الشهير Koru.

ووصلت أكثر من 90 طائرة خاصة إلى مطار ماركو بولو، فيما كُرست 9 يخوت ضخمة لحضورها قنوات ومرافئ، إذ يتراوح عدد المدعوين ما بين 200 إلى 250 شخصاً من مشاهير العالم.