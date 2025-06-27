عادت جريمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة إلى واجهة الرأي العام الدولي مع مثول أسامة كريم، أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، أمام القضاء السويدي لأول مرة بتهمة التورط المباشر في الجريمة الوحشية التي هزت العالم عام 2015.

وخلال جلسات المحاكمة التي تُعقد في ستوكهولم منذ 4 يونيو الجاري، أكد ميكائيل ويسترلوند، محامي الطرف المدني، أن المتهم «لم يُظهر أي تعاطف أو ندم» أثناء محاكمته، بل بدا كأنه منفصل تماماً عن بشاعة ما ارتُكب، وفق ما جاء في استجوابات موثقة عُرضت أمام المحكمة.

وتعود وقائع الجريمة إلى 24 ديسمبر 2014، حين سقطت طائرة الكساسبة من طراز «إف-16» خلال مهمة للتحالف الدولي ضد «داعش» في الرقة السورية، وتم أسره على يد التنظيم الإرهابي. وفي 3 فبراير 2015، نشر التنظيم مقطعاً مروعاً يوثّق إحراقه حياً داخل قفص حديدي، مرتدياً زياً برتقالياً. المشهد الصادم فجّر موجة استنكار عالمية، وردّت عليه الأردن بغارات مكثفة وإعدامات فورية لعناصر إرهابية.

المدعو أسامة كريم، البالغ من العمر 32 عاماً ويحمل الجنسية السويدية، كان قد التحق بـ«داعش» في سورية عام 2014. ووفق لائحة الاتهام، يُشتبه بأنه شارك بشكل مباشر في عملية الإعدام، عبر اقتياد الكساسبة إلى القفص وحراسته أثناء التحضير للعملية.

وتُعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها في السويد التي تتناول جريمة ارتُكبت على أراضٍ خارج البلاد، حيث تُعقد الجلسات وسط تدابير أمنية مشددة، وتركز النيابة العامة على أدلة قوية تشمل مقاطع فيديو ورسائل عبر «فيسبوك» تُثبت تواجد كريم في موقع الجريمة ومشاركته فيها.

وعلى الرغم من محاولته إنكار معرفته المسبقة بالإعدام وزعمه أنه لم يمكث في الموقع سوى 15 دقيقة، إلا أن النيابة تطالب بعقوبة السجن المؤبد، وتنتظر المحكمة النطق بالحكم في 31 يوليو المقبل.

يُذكر أن كريم أُدين سابقاً في قضايا إرهاب كبرى، إذ حكم عليه في فرنسا بالسجن 30 عاماً عام 2022 لدوره في هجمات باريس وسان دوني التي أودت بحياة 130 شخصاً، كما نال السجن المؤبد في بلجيكا عام 2023 لتورطه في هجمات بروكسل التي خلّفت 32 قتيلاً. وفي مارس 2025، وافقت فرنسا على تسليمه مؤقتاً إلى السويد لمحاكمته في قضية الكساسبة، على أن يُعاد إليها بعد انتهاء الإجراءات.