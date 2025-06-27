أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أن نحو نصف الأطفال في بعض مناطق إنجلترا لم يتلقوا الجرعتين اللازمتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بحلول سن الخامسة.

وفي منطقة كنسينغتون وتشيلسي غرب لندن بلغت نسبة الأطفال المحميين بالكامل ضد هذه الأمراض المعدية القاتلة 57.2% فقط، وهي نسبة مثيرة للقلق، بحسب صحيفة «Mail online».

وتؤكد السلطات الصحية أن تحقيق تغطية تطعيمية بنسبة 95% على الأقل ضروري لمنع انتشار الأمراض شديدة العدوى، التي تنتقل بسهولة بين غير المطعمين.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا الجرعتين 85.2%، بزيادة طفيفة عن أواخر 2024، لكنها تظل من أدنى المعدلات خلال عقد.

ووصف الخبراء هذه الأرقام بأنها مقلقة، وحثوا الآباء على تطعيم أطفالهم لتجنب العواقب طويلة الأمد للإصابة بالحصبة، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات خلال 2024، مسجلة أعلى معدل سنوي منذ 2012.

كما سجلت الولايات المتحدة حالتي وفاة بالحصبة هذا العام، وهما الأولى منذ 2015، وكلاهما لأفراد غير مطعمين.

ويُقدم لقاح MMR للأطفال في سن السنة للجرعة الأولى، وبعد سن الثالثة للجرعة الثانية، ويوفر حماية تصل إلى 99% ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا، فقدان السمع، أو مشكلات الحمل.

وتشير بيانات UKHSA إلى أن نسبة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى ارتفعت بنسبة 0.3% بين يناير ومارس 2025 لتصل إلى 92.4%، بينما بلغت نسبة الجرعتين 85.2% بزيادة 0.5% عن الربع السابق.

وتتصدر لندن قائمة المناطق الأقل تطعيماً، حيث احتلت 19 من أصل 20 موقعاً بأدنى معدلات التطعيم، بعد كنسينغتون وتشيلسي، وجاءت هامرسميث وفولهام (58.7%)، هاكني (58.8%)، وستمنستر (63.6%)، وإنفيلد (64.2%) بأقل النسب.

وخارج لندن، سجلت نوتنغهام أدنى معدل بنسبة 71.4%، تلتها مانشستر وبيرمينغهام (75.8%)، وليفربول (76.4%)، وفي المقابل، بلغت نسبة التطعيم في روتلاند 97.6% ونورثمبرلاند 95%.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية لعلم المناعة الدكتور دوغ براون لصحيفة «Mail online»: «التطعيم هو الوسيلة الأكثر أماناً وفعالية لحماية الأطفال من الحصبة، التي قد تسبب أمراضاً خطيرة ومضاعفات دائمة، في تفشي الحصبة عام 2024 احتاج واحد من كل خمسة أطفال مصابين إلى العلاج في المستشفى».

وأضاف: «يجب تكثيف الجهود لتطبيق استراتيجية التطعيم الوطنية والتواصل مع المجتمعات لضمان حماية الأطفال».

وحذر خبير الأمراض المعدية بجامعة ليدز البروفيسور ستيفن غريفين من أن انخفاض التغطية إلى ما دون 92 - 95% يزيد من مخاطر التفشي، مشيراً إلى أن الحصبة قد تؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب الدماغ، وحتى مرض دماغي قاتل يظهر بعد سنوات من الإصابة الأولية يُعرف بالتهاب الدماغ التصلبي تحت الحاد.

وسجلت إنجلترا 420 حالة حصبة مؤكدة هذا العام، مع 200 حالة في أبريل ومايو وحدهما، و39% منها في لندن.

كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتضاعف الحالات في أوروبا إلى 127,350 حالة في 2024، مقارنة بـ 61,070 في 2023، وهو ما وصفته بـ«جرس إنذار» لتعزيز التطعيم.

كما أظهرت بيانات UKHSA زيادة طفيفة في تطعيمات أخرى، حيث ارتفعت نسبة الجرعة الأولى والمعززة للقاح الرباعي (DTaP/IPV) بنسبة 1% إلى 82.7%، ولقاح Hib/MenC بنسبة 0.5% إلى 90.3%، بينما بلغت نسبة لقاح الستة في واحد (DTaP/IPV/Hib/HepB) 93.4%.