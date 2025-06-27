في مزاد استثنائي أقيم بمدينة لوس أنجلوس بيع أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا بمبلغ تجاوز 520 ألف دولار، ضمن فعالية خيرية نظّمتها دار جوليان للمزادات تحت عنوان: «أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية».

الحدث، الذي استضافه فندق «بينينسولا بيفرلي هيلز»، ضم أكثر من 300 قطعة نادرة من ملابس وإكسسوارات ديانا وأفراد من العائلة المالكة البريطانية، وجذب اهتمام عشاق الموضة والتاريخ الملكي حول العالم.

الفستان، المعروف باسم «فستان الرعاية»، من تصميم دار بيلفيل ساسون، وارتدته ديانا خلال زيارات إنسانية للمستشفيات بين عامي 1988 و1992. ألوانه الزاهية كانت تُضفي طمأنينة على الأطفال المرضى، وهو ما دفع الأميرة لتسميته بهذا الاسم، وفقاً للمصمم ديفيد ساسون.

الفائزة بالفستان كانت رينيه بلانت، مؤسسة متحف افتراضي مخصص لحياة الأميرة ديانا، وأعلنت أن القطعة ستُعرض ضمن مجموعتها لتوثيق الجوانب الإنسانية والأنيقة للأميرة التي لقّبها العالم بـ«أميرة القلوب».

يُذكر أن دار جوليان سبق وأن باعت فستاناً آخر لديانا عام 2023 مقابل 1.14 مليون دولار، ما يعكس القيمة الرمزية والاستثمارية المتزايدة لمقتنيات الأميرة الراحلة، ويؤكد استمرار تأثيرها الساحر على أجيال متعاقبة.