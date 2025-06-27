في مشهد يجمع بين الفخامة والدراما، انطلقت مراسم زفاف الملياردير مؤسس «أمازون» جيف بيزوس من الإعلامية السابقة لورين سانشيز، في حفل أسطوري بمدينة البندقية الإيطالية، رغم احتجاجات السكان المحليين التي أجبرت المنظمين على تغيير موقع الحفل في اللحظة الأخيرة.

الزفاف، الممتد لثلاثة أيام، بدأ رسمياً اليوم (الجمعة) 27 يونيو 2025 على جزيرة سان جورجيو ماجيوري، بحضور نحو 200 ضيف من كبار الشخصيات حول العالم.

في اليوم الأول، تألقت العروس لورين سانشيز بفستان ذهبي لامع بتصميم كورسيه، بينما اختار بيزوس إطلالة كلاسيكية هادئة ببدلة رمادية داكنة ونظارات شمسية أنيقة.

إيفانكا ترمب كانت من أبرز الحضور، وظهرت بفستان مزيّن بالترتر مستوحى من أزهار الكرز بقيمة تقارب 10 آلاف دولار، برفقة زوجها جاريد كوشنر الذي ارتدى بدلة زرقاء داكنة.

أما عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، فاختارت فستاناً مطرزاً بتفاصيل زهرية ناعمة وألوان محايدة، بينما خطفت رائدة الأعمال الهندية ناتاشا بوناوالا الأنظار بفستان أحمر مزخرف بقلوب ضخمة.

ليوناردو دي كابريو ظهر بإطلالة غير رسمية مكونة من قبعة وسترة سوداء، أما أوبرا وينفري فاختارت فستاناً برغندي-بنفسجي، أكملته بنظارات شمسية ومروحة يدوية استعداداً لحر الصيف.

من جهتها، لفتت كيم كارداشيان الأنظار بفستان مطبّع بنقشة جلد الأفعى، وتسريحة شعر طويلة متموجة ومكياج أنيق.

زفاف بيزوس لم يكن فقط حدثاً عاطفياً، بل تحوّل إلى عرض أزياء عالمي تحت سماء البندقية، حيث اجتمع فيه المال، والموضة، والنجومية، والجدل.